Беспроводные гарнитуры Edifier: обновление ассортимента

30.04.2025 11:30

Новые модели беспроводных гарнитур Edifier появились в продаже в России. Это наушники ES850NB, H9, W800BT Pro, W800BT SE и W830NB; все они оснащаются 40-миллиметровыми динамиками и имеют складную конструкцию.

Драйверы в беспроводной гарнитуре Edifier ES850NB – с композитной диафрагмой с титановым покрытием; АЧХ 20 Гц – 40 кГц. Есть система шумоподавления ANC -45 дБ с несколькими режимами. Встроенные микрофоны с ИИ-алгоритмами эффективно отфильтровывают фоновый шум. Поддерживается многоточечное подключение. Заряда аккумулятора хватает на 92 часов (с выключенным ANC); для воспроизведения аудио в течение 11,5 часов достаточно быстрой 15-минутной подзарядки. Доступ к дополнительным настройкам даёт приложение Edifier ConneX.

АЧХ модели Edifier H9: 20 Гц – 40 кГц – в проводном режиме (поддерживается Hi-Res Audio), 20 Гц – 20 кГц – в беспроводном. Предусмотрены музыкальный, игровой и пространственный режимы и функция Multipoint. Запас работы встроенной аккумуляторной батареи меньше, чем у предыдущей модели – до 75 часов.

Различия в устройствах W800BT Pro, Edifier W800BT SE и W830NB заключаются в частотном диапазоне (версия Pro: 20 Гц – 40 кГц, две другие модели: 20 Гц – 20 кГц) и длительности работы в автономном режиме без подзарядки: до 45 (800-е наушники) и до 94 часов (W830NB). Особенность всех гарнитур из этой линейки – ультранизкая, в 0,06 секунды, задержка. Как у других моделей серии, подключение осуществляется через Bluetooth v5.4, есть поддержка многоканального соединения, мягкие амбушюры обеспечивают комфорт даже при длительном ношении, а благодаря небольшому весу и складной конструкции наушники удобно брать с собой.



