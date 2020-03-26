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Беспроводные Klipsch Reference с поддержкой WiSA


26.03.2020 12:53

 

 

В России начались продажи новых моделей беспроводных акустических систем Klipsch с технологией WiSA.  

 

В состав линейки Klipsch WiSA входят полочные колонки RW-51M, акустическая система центрального канала RW-34C и сабвуфер RW-100SW. Миниатюрный беспроводной передатчик Axiim Link транслирует сигнал на громкоговорители За основу конструкторы Klipsch взяли фирменные устройства серии Reference, дополнив их качественными усилителями и беспроводными модулями WiSA.

 

Аудио система, построенная на базе колонок новой линейки, может работать с WiSA-совместимыми AV-устройствами, например, SUHD и OLED-телевизорами LG выпуска 2019 года, а также приставками X-Box. В качестве источников сигнала можно также использовать компьютеры PC и Mac и совместимые USB-аудио устройства. Для управления комплектом акустики Klipsch WiSA используется специальное мобильное приложение (для iOS и Android) или ИК-пульт.

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