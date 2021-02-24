Беспроводные Mitchell Acoustics

24.02.2021 09:33

Британская Mitchell Acoustics выпустила колонки с поддержкой Bluetooth-подключения uStream One – «по-настоящему беспроводную» (True Wireless) доступную по цене стереосистему.



Компания – новичок в Hi-Fi индустрии, чего не скажешь о её основателе, Поле Митчелле (Paul Mitchell), который до недавнего времени был частью команды, управлявшей бизнес-процессами в другой британской компании, Mitchell & Johnson, также производившей громкоговорители.

uStream One выпускается в корпусах белого или чёрного цвета, управляется с помощью ИК-пульта или голосом (Amazon Alexa, Google Assistant), подключается к смартфону или любому другому Bluetooth-источнику. Между собой две колонки одной стереопары «общаются» без проводов, тоже по Bluetooth. Набор разъёмов включает аналоговый RCA, мини-джек 3,5 мм, оптический цифровой и порт USB. Громкоговорители оснащаются басовиками Clarit (106 мм) с неодимовыми магнитами и твитерами с шёлковым куполом (38 мм).

В пресс-релизе говорится, что при работе над uStream One инженеры Mitchell Acoustics ставили целью создать «простой, стильный, несложный в использовании продукт для современных интерьеров, не нуждающийся в дополнительных компонентах, позволяющий обойтись без кабелей и обеспечивающий звучание, качество которого обычно ассоциируется с дорогими Hi-Fi системами».