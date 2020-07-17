Беспроводные наушники Audeze Penrose для игровых консолей

17.07.2020 08:00

Компания Audeze расширила линейку наушников для геймеров. выпустив беспроводную планарно-магнитную модель Penrose. Наушники спроектированы специально для работы с игровыми консолями Microsoft Xbox X и Sony PlayStation 5.



Устройство может без проводов подключаться к USB-порту игровой консоли или компьютера: высококачественную связь по каналу 2,4 ГГц, подходящему для передачи звуковых дорожек и голоса без потерь, обеспечивает входящий в комплект поставки USB-передатчик. Предусмотрен и модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC и AAC – он может использоваться параллельно с основным каналом связи для воспроизведения музыки с мобильных гаджетов и управления настройками наушников с помощью приложения Audeze HQ.



100-мм планарно-магнитные излучатели обеспечивают исключительную детализацию и высокую точность воссоздания звуковой картины. Благодаря мягким амбушюрам с эффектом памяти и закрытому акустическому оформлению наушниками можно с комфортом пользоваться в течение долгого времени. Эффективный акустический фильтр снижает уровень внешних шумов на 20 дБ и, благодаря чему речь игрока в чате или стриме звучит максимально чисто и разборчиво. Микрофон на гибкой ножке комплектуется капсюлем профессионального класса.



Наушники Audeze Penrose выпускаются в двух вариантах: чёрные с синей отделкой (модель Penrose) для PlayStation/Windows/MAC и чёрные с зелёной отделкой (Penrose Х) для Xbox/Windows. В России новинка появится ориентировочно в октябре 2020 года. Напомним, что помимо Penrose в ассортименте Audeze также имеются геймерские модели LCD-GX (пассивные наушники High End класса) и Mobius (активные, с 3D звуком).