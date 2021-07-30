Беспроводные наушники Beoplay EQ

30.07.2021 02:45

Beoplay EQ – первые полностью беспроводные наушники Bang & Olufsen с технологией адаптивного активного шумоподавления.

Внутри каждого наушники – 6,8-миллиметровый электродинамический драйвер (АЧХ 20 Гц – 20 кГц). Подключение осуществляется по Bluetooth 5.2 (с поддержкой aptX). Наушники запоминают восемь последних гаджетов из тех, к которым были подключены Beoplay EQ. Четыре микрофона отслеживают окружающие шумы и автоматически настраивают уровни системы шумоподавления для оптимального звучания наушников. Ещё два микрофона «отвечают» за максимально высокое качество разговора при входящих/исходящих звонках. Защита от пыли и влаги (пота): IP54.

Пользователь может рассчитывать на 20 часов беспрерывной работы наушников, даже при активированной функции активного шумоподавления: 6,5 часов – автономный запас самих наушников, ещё 13,5 часов обеспечивает кейс-зарядка. Для подзарядки самого футляра требуется один час 40 минут (USB-C); при беспроводной зарядке процесс увеличится на 10 минут. В свою очередь, полная подзарядка наушников в футляре займёт полтора часа.

В продаже новинка появится 19 августа. Варианты отделки: угольно-чёрный (Black Anthracite) или золотистый (Sand Gold Tone).