ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Беспроводные наушники Beoplay EQ


30.07.2021 02:45

 

 

Beoplay EQ – первые полностью беспроводные наушники Bang & Olufsen с технологией адаптивного активного шумоподавления.

 

Внутри каждого наушники – 6,8-миллиметровый электродинамический драйвер (АЧХ 20 Гц – 20 кГц). Подключение осуществляется по Bluetooth 5.2 (с поддержкой aptX). Наушники запоминают восемь последних гаджетов из тех, к которым были подключены Beoplay EQ. Четыре микрофона отслеживают окружающие шумы и автоматически настраивают уровни системы шумоподавления для оптимального звучания наушников. Ещё два микрофона «отвечают» за максимально высокое качество разговора при входящих/исходящих звонках. Защита от пыли и влаги (пота): IP54.

 

Пользователь может рассчитывать на 20 часов беспрерывной работы наушников, даже при активированной функции активного шумоподавления: 6,5 часов – автономный запас самих наушников, ещё 13,5 часов обеспечивает кейс-зарядка. Для подзарядки самого футляра требуется один час 40 минут (USB-C); при беспроводной зарядке процесс увеличится на 10 минут. В свою очередь, полная подзарядка наушников в футляре займёт полтора часа.
В продаже новинка появится 19 августа. Варианты отделки: угольно-чёрный (Black Anthracite) или золотистый (Sand Gold Tone).

Связанные новости:
 Beoplay H95: кто не успел, тот ждёт ещё пять лет - 28.08.2020 12:31
 B&O скоро выпустит новые наушники. Или нет. - 28.02.2020 07:00
 Слишком дорогой Bang & Olufsen  - 16.01.2020 07:00
 Наушники Beoplay в цвете «графит» - 22.07.2019 16:25
 B & O: весна-лето 2019 - 22.03.2019 08:00
 Новое поколение Bang & Olufsen E8 - 15.02.2019 16:25
 B & O цвета глубокой ночи - 10.12.2018 10:00
 Bang & Olufsen «забронзовел» - 31.10.2018 09:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007