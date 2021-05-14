Беспроводные наушники JVC HA-A7T

14.05.2021 12:10

Точнее сказать, полностью беспроводные, поскольку речь идёт о TWS-модели. Преимущества новинки: отличная звукоизоляция, защита от попадания внутрь влаги, длительное время автономной работы и поддержка голосовых ассистентов.

Используемые драйверы –динамические шестимиллиметровые, с неодимовым магнитом. АЧХ новинки 20 Гц – 20 кГц, сопротивление 16 Ом. Низкие частоты – выраженные, но не заглушают средние и высокие, а качественная звукоизоляция создаёт объёмную звуковую сцену. Ёмкая батарея обеспечивает шесть часов автономной работы. Аккумулятор зарядного чехла увеличивает этот показатель ещё на девять часов; при этом сам чехол полностью заряжается всего за 2,5 часа. Для подключения к смартфону или плееру используется Bluetooth 5.0 (до 10 м); это происходит автоматически, как только пользователь извлекает наушники из зарядного кейса. Встроенный микрофон обеспечивает возможность принимать телефонные звонки в режиме гарнитуры и отдавать команды голосовому помощнику.

Корпуса JVC HA-A7T выполнены из матового пластика. Вес самих наушников – всего 5 г; зарядного чехла – 38 г. Новинка придётся по душе любителям активного образа жизни; устройство не выпадет из ушной раковины даже во время занятий спортом; наушники защищены от влаги по стандарту IPX4; ещё одним преимуществом для некоторых пользователей является яркая «внешность» HA-A7T – они выпускаются в четырёх цветах, в том числе голубом и розовом (помимо стандартных белого и чёрного). Рекомендованная розничная цена – 3499 рублей.