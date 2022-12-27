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Беспроводные наушники: остерегайтесь подделок!


27.12.2022 15:39

 

 

Как сообщает «Коммерсантъ» (журналисты издания пообщались с участниками рынка, в частности, сотрудниками МТС, группы «М.Видео-Эльдорадо» и ряда производителей портативных устройств), за 11 месяцев уходящего года в России выросли продажи поддельных наушников премиального уровня.

 

По оценкам аналитиков МТС, за указанный период спрос на беспроводные наушники вырос на 19% (всего продано 12,2 млн. таких устройств). Прирост невелик: для сравнения, рост продаж за предыдущий год составил 40% (в штуках). В «МегаФоне» считают, что рост в сегменте беспроводных наушников оказался ещё меньше: всего 7%. Замедление объясняется прекращением официальных поставок продукции некоторых брендов. Сумма среднего чека уменьшилась на 23−28% и составила 3,2 тыс. рублей. Лидерство сохраняют JBL, Xiaomi, Apple, Honor и др.

 

А вот объём продаж подделок по каждому из ушедших с российского рынка люксовых брендов к концу года может вырасти значительно. Один из источников, на которые ссылается «Ъ», сообщил, что он может составить от трёх до пяти миллионов долларов США (200-300 млн. руб.) по каждой покинувшей Россию компании, выпускающей беспроводные наушники премиум-класса. Любопытно, что на фоне снижения интереса потребителей к наушникам Apple (по данным МТС, их продано на 40% меньше в количественном выражении, чем в 2021 году), в середине июля был зафиксирован максимальный спрос на реплики AirPods: на них приходилось около 80% всех продаж в ценовом сегменте до 3,5 тысяч рублей.

 

Участники рынка предостерегают потребителей и говорят, что от случайного приобретения подделки не застрахован никто: оригинальная продукция известных брендов поставляется только мелкими партиями и нерегулярно, а реплики, которые выдаются за оригинальный продукт, можно купить и в маркетплейсах, и в небольших магазинах электроники. Если раньше отличить оригинал от подделки в премиум-сегменте можно было по цене, сейчас из-за возникшего дефицита цены на реплики тоже поднялись. Впрочем, есть мнение, что в начале 2023 года ситуация должна улучшиться, так как «у крупных поставщиков в транзите большие партии оригинального товара».

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