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Беспроводные наушники Silicon Power


04.05.2021 20:44

 

 

Бренд из Тайваня вывел на рынок две новые модели полностью беспроводных (TWS) внутриканальных наушников. Обе новинки подходят как для обычного ритма жизни, так и для занятий спортом.

 

Устройства модели BP75 с поддержкой Bluetooth 5.0 – это миниатюрные наушники с мощными низкими частотами. Их шестимиллиметровые динамические драйверы выдают намного больше басов, чем динамики, используемые в моделях сравнимых размеров других брендов. Одного часа зарядки хватает для воспроизведения музыки в течение четырёх часов.

 

TWS-наушники BP80 способны проработать 20 часов при полностью заряженных аккумуляторах. Они обеспечивают быстрое надёжное подключение даже в людных местах, где большое количество мобильных устройств может создавать помехи. Новинка также поддерживает технологию Bluetooth 5.0 и комплектуется тремя парами силиконовых вкладышей для качественной звукоизоляции и удобства использования.

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