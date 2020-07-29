Беспроводные наушники: trade-in в «Связном»

29.07.2020 12:34

С 17 июля в магазинах торговой сети «Связной» можно воспользоваться услугой trade-in на беспроводные наушники. В пресс-релизе, выпущенном вчера компанией, говорится, что акция будет проводиться во всех магазинах «Связного» на территории России.



Чтобы воспользоваться услугой, покупатель должен прийти в магазин и показать продавцу фотографию своих старых наушников любой модели. Кстати, на сайте компании про фотографии не сказано ни слова – там речь идёт о том, что продавец (или курьер, доставляющий товар) должен увидеть бывшее в употреблении устройство «вживую»; поэтому перед покупкой рекомендуем уточнить, нужно ли брать старые наушники с собой. Приобретая новые наушники, клиент может получить скидку – до 20% в зависимости от моделей.



Маркетологи компании ожидают, что покупатели будут активно менять свои старые беспроводные наушники на новые – более современные и по цене ниже рыночной. Например, JBL Live 650BT приобретённые в trade-in, обойдутся в 6768 рублей вместо 8460 рублей. Акция действует не на весь ассортимент, представленный в магазинах «Связного», а лишь на продукцию трёх брендов: Samsung, Huawei и JBL; полный список моделей, участвующих в акции, есть на сайте; на сегодня в нём 30 моделей (преимущественно от JBL). Правда, скидка «от 10% и более» действует лишь на шесть из них...