Беспроводные профессионалы SVS

07.11.2022 12:32

Prime Wireless Pro Powered Speaker Pair – второе поколение беспроводных «умных» акустических систем SVS со встроенным усилителем мощностью 200 Вт.

«Захватывающий беспроводной звук эталонного качества, широкий набор вариантов подключения и удобный интерфейс» — такое описание даёт новинке сам производитель. Внутри каждой колонки (одна из них активная, вторая – пассивная) расположены дюймовый твитер с алюминиевым куполом и 5,25-дюймовый мидбасовый драйвер. На каждый динамик подаётся 50 Вт мощности. Довольно компактные корпуса этих громкоговорителей (295 х 180 х 228 мм) не должны вводить в заблуждение: покупателям обещают очень большой и мощный звук без намёка на искажения. Цвета корпуса: белый или чёрный (покрытие – рояльный лак).

Колонки обеспечивают потоковую передачу аудио высокого разрешения по беспроводной сети через Wi-Fi, Apple Airplay 2 для iPhone и iOS и Chromecast для смартфонов Android и других устройств. Поддерживается прямое подключение через Spotify Connect и Bluetooth. SVS Prime Wireless Pro Powered Speaker Pair можно напрямую подключить к телевизору через HDMI с поддержкой ARC/eARC, что делает эти колонки альтернативой саундбару. Есть оптический TOSLINK вход, линейный вход, порт Ethernet, разъём 3,5 мм AUX и выход для сабвуфера. Возможности управления включают приложение DTS Play-Fi, устанавливаемое на смартфон, планшет или компьютер, дисплей на передней панели активной колонки, а также ИК-пульт. Новинка «понимает» голосовые команды (Siri, Alexa, Google Assistant). На дисплее отображаются название выбранного источника, имя исполнителя, название музыкальной композиции, уровень громкости и пр. Там же расположены шесть кнопок предустановок, обеспечивающих быстрый доступ к источникам, любимым плейлистам, предпочтительным стриминговым сервисам и т.п. С помощью двух поворотных регуляторов можно переключаться между источниками сигнала, менять яркость дисплея и громкость воспроизведения, ставить трек на паузу.



