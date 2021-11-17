Беспроводные «вкладыши» Technics – лучшее шумоподавление в классе

17.11.2021 17:55

В России появились в продаже две новинки Technics – беспроводные наушники EAH-AZ60 и EAH-AZ40 с новейшей технологией JustMyVoice, которая направленно выделяет и усиливает речь, убирая все посторонние шумы.



Встроенные микрофоны (восемь в EAH-AZ60 и шесть в EAH-AZ40) активно улавливают голос во время разговора, а JustMyVoice усиливает речь, заглушая окружающий шум, в том числе шум ветра. Кроме того, в модели EAH-AZ60 технология двойного гибридного подавления шума с прямой и обратной связью объединена с аналоговой и цифровой обработкой сигнала. Как заявляет пресс-служба компании, благодаря технологии JustMyVoice у EAH-AZ60 и EAH-AZ40 нет конкурентов среди других моделей беспроводных наушников аналогичного класса. Дополнительно можно использовать приложение Technics Audio Connect и адаптировать параметры шумоподавления и режима звука к окружающей среде. В режиме передачи естественного звукового окружения (Natural Ambient) происходит полное улавливание голосов и других окружающих звуков от низких до высоких частот, а режим концентрации внимания (Attention) подавляет нежелательные внешние шумы и улавливает звуки в диапазоне частот человеческого голоса, гарантируя, что пользователь будет слышать человеческие голоса поблизости, объявления (например, в аэропорту) или голоса близких дома.

Обе модели защищены от попадания влаги (IPX4), поддерживают беспроводное аудио высокого разрешения LDAC, могут одновременно подключаться к двум Bluetooth-устройствам, совместимы со смартфонами и планшетами на Android (v.6.0 или старше с поддержкой Google Play) и с iPhone, iPad и iPod Touch (с iOS версии 12 или старше). Поддерживается голосовое управление (Amazon Alexa или Siri). Благодаря отличному качеству связи наушники можно использовать не только для прослушивания музыки, но и для работы в условиях удаленного офиса. Полностью заряженного аккумулятора хватает на семь (EAH-AZ60) и 7,5 часов (EAH-AZ40) непрерывного прослушивания; с подзарядкой в футляре – на 24 и 25 часов соответственно. Варианты отделки: чёрный и серебро (EAH-AZ60 – только в чёрном цвете); в комплекте вкладыши семи (EAH-AZ60) и четырёх (EAH-AZ40) размеров.