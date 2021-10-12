Беспроводные возможности DALI Equi

12.10.2021 12:17

Датский бренд DALI представил потоковую платформу с «нулевыми потерями» Equi. Базой для неё служат фирменные громкоговорители, в том числе недавно анонсированные напольные Rubicon 8 C и АС центрального канала Oberon Vokal C, а «сердцем» системы является беспроводной предусилитель Sound Hub с модулями расширения BluOS и HDMI.



В DALI считают, что по мере перехода к новым AV-технологиям Equi станет альтернативой традиционным многоканальным кабельным Hi-Fi системам или системам домашнего кинотеатра. Платформа DALI Equi обеспечивает простоту настройки, она имеет большой «задел» на будущее и широчайшие возможности расширения и масштабирования за счёт комбинирования различных моделей с поддержкой Equi.



HDMI модуль расширения добавляет новые возможности подключения (HDMI ARC и eARC) и обеспечивает беспроводную потоковую передачу объёмного звука с телевизора. Поддерживаются форматы Dolby и DTS до 7.1 каналов. Систему домашнего кинотеатра можно дополнить сабвуфером, а благодаря беспроводному ресиверу WSR у пользователя появляется возможность использования активных сабвуферов любой марки. Второй модуль расширения для Sound Hub, устройство BluOS NPM-2i с поддержкой AirPlay 2, обеспечивает потоковую передачу аудио из различных источников на беспроводные стереокомплекты или мультирум-системы, состоящие из нескольких громкоговорителей (до десяти).