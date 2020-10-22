Беспроводный стриминговый адаптер Yamaha WXAD-10

22.10.2020 10:24

28 октября 2020 года в России появится в продаже беспроводной стриминговый адаптер WXAD-10. Он совместим с системой беспроводной передачи музыки Yamaha MusicCast, поддерживает популярные стриминговые сервисы и позволяет воспроизводить музыку с различных источников через Wi-Fi, Bluetooth и Airplay.

Наличие Wi-Fi модуля и порта Ethernet позволяет воспроизводить аудио с портативных устройств и ноутбуков, поддержка протокола DLNA даёт доступ к локальным серверам NAS и онлайн-сервисам Spotify и Deezer. Адаптер может получать контент через Apple AirPlay и принимать станции Интернет-радио. Благодаря ЦАП на чипе Burr-Brown PCM5121 адаптер поддерживает HD-форматы WAV, FLAC и AIFF с разрешением до 192 кГц/24 бит и ALAC с разрешением до 96 кГц/24 бит. Уникальный сетевой модуль Original Network Module повышает качество звучания HD-файлов, а прецизионный тактовый генератор улучшает соотношение «сигнал/шум».

Управлять адаптером можно с помощью приложения MusicCast Controller: выбирать нужные альбомы и песни, составлять плейлисты, регулировать громкость, конфигурировать систему. Приложение позволяет дистанционно управлять всеми MusicCast-совместимыми устройствами, которые имеются в доме. Кроме того, WXAD-10 можно интегрировать в централизованную систему IP-управления «умным домом».