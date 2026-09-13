Beyerdynamic Aventho Y: прослужат дольше

13.09.2026 22:47

Beyerdynamic Aventho Y – накладные беспроводные наушники с системой активного шумоподавления, способные проработать в автономном режиме до 90 часов – при условии, что система ANC отключена. Впрочем, и 60 часов – именно столько часов беспрерывного воспроизведения музыки с активированным шумоподавлением обещает производитель – большинству пользователей хватит за глаза.



Новинку показывали на берлинской выставке IFA 2026. Наушники оснащаются 45-мм динамическими драйверами (20 Гц – 20 кГц) и подключаются к источнику по Bluetooth 6.0 (правда, поддерживаются только кодеки SBC и AAC). Всего пять минут подзарядки обеспечивают до шести часов прослушивания. Предусмотрен «прозрачный» режим, который пропускает звуки извне, давая пользователю возможность не терять связи с окружающим миром; наушники можно подключать к нескольким источникам аудиосигнала одновременно. Заявленная дальность беспроводного соединения – до 20 метров. В фирменном приложении – пятиполосный эквалайзер, жанровые пресеты и пр. Весит устройство 316 г, выпускается в четырёх вариантах отделки: чёрном Liquid Black, синем Blue Fusion, нежно-зелёном Soft Jade и персиковом Peach Blush.



Главная же «фишка» Beyerdynamic Aventho Y заключается в том, что пользователь может сам поменять элемент питания, когда его ресурс подойдёт к концу, не обращаясь в ремонтную мастерскую. Для этого нужно аккуратно открепить левый амбушюр, под которым находится гнездо для батарейки. Там же есть и небольшое отделение для запасного элемента питания. Без вмешательства специалистов можно заменить и сами амбушюры (если они истрепались или если вместо стандартных больше нравятся велюровые, чёрные или серые) – они крепятся на магнитах. Это не означает, что устройство полностью пригодно для ремонта в домашних условиях, но потенциальные потребители, безусловно, оценят такую редкую возможность значительно продлить срок службы наушников.