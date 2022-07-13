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Beyerdynamic Free Byrd: выждать и удивить


13.07.2022 12:13

 

 

К перечню производителей, «освоивших» выпуск полностью беспроводных наушников-вкладышей, добавился Beyerdynamic. Устройства этой категории впервые появились на рынке шесть лет назад и стремительно завоевали популярность. Компания Beyerdynamic была одной из немногих, кто по той или иной причине игнорировал новую реальность…

 

Впрочем, новинка – TWS-наушники Free Byrd – появилась в ассортименте немецкого производителя компании с таким опозданием не потому, что инженеры Beyerdynamic были очень заняты всё это время… Очевидно, производитель выжидал, когда появятся решения, позволяющие создать не просто ещё одни беспроводные вкладыши, а высокотехнологичное устройство с бескомпромиссным звучанием, соответствующим неизменно высокому уровню продукции бренда. Одно из таких решений – технология персонализации звука MOSAYC, доступная через мобильное приложение. Пользователю предлагается двухминутное тестовое прослушивание, после чего происходит корректировка звукового профиля; затем настройки сохраняются непосредственно в памяти наушников. В приложении имеются дополнительные настройки эквалайзера.

 

К источнику звука Free Byrd подключаются по Bluetooth (версия 5.2 с поддержкой кодеков aptX Adaptive и AAC). Предусмотрена возможность супербыстрого подключения к устройствам на базе Android (через Google Fast Pair). Поддерживается до шести источников. Есть поддержка голосовых ассистентов Alexa и Siri и режима low latency для геймеров. За «легендарный звук Beyerdynamic» отвечают десятимиллиметровые динамические драйверы с АЧХ 10 Гц – 22 кГц. Уровень защиты от влаги: IPX4. Прикосновение к наушникам включает систему активного шумоподавления с режимом пропускания; два микрофона в каждом наушнике и технология Qualcomm cVc обеспечивают высокое качество звука при телефонной беседе. В автономном режиме наушники могут работать в течение 8 / 11 часов (в режиме ANC / без него). Десятиминутная зарядка обеспечивает час прослушивания, подзарядка в футляре – 19 часов (восполнить заряд самого кейса можно через USB-C или беспроводные зарядные станции стандарта Qi).

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