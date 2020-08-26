Без компромиссов: сверхбольшой ТВ для рынков b2b и b2c

26.08.2020 10:56

На ТВ-рынок России выходит новый необычный телевизор. Он не просто «умный», а «очень умный» – если предположить, что объём его интеллекта соответствует размерам устройства (диагональ 98 дюймов).

Однако шутки в сторону. Smart TV Pro TB-98US1 – первый сверхбольшой телевизор «два в одном», сочетающий функции премиального телевизора для домашнего использования и профессионального дисплея. Это устройство – детище компании EliteBoard. Телевизор оснащается жидкокристаллическим дисплеем, созданным по технологии ADS (яркость 500 кд/м2, контрастность 1200:1), имеет разрешение 3840 х 2160 (4K) с соотношением сторон 16:9, поддерживает HDR10, HDCP 2.2, Bluetooth 5.0, звуковую систему Dolby; работает на базе ОС Android 9.0. Подключение к сети осуществляется через Wi-Fi или Ethernet.

Серийное производство EliteBoard Smart TV Pro TB-98US1 осуществляется на заводе крупнейшего мирового производителя дисплеев компании BOE Technology. Телевизор читает все основные форматы аудио и видео с USB Flash или жёсткого диска, имеет два встроенных цифровых ТВ-тюнера, доступ к Netflix, Spotify, онлайн-кинотеатрам Ivi, Okko и MEGOGO, разнообразным сервисам от Yandex и YouTube. К телевизору можно подключить внешние колонки или саундбар. В комплект входит настольная подставка, напольную стойку нужно приобретать отдельно.

Smart TV Pro EliteBoard TB-98US1 подходит для использования в качестве экрана для коллективного просмотра в спортивных барах, ресторанах, гостиницах, учебных аудиториях, а также может стать частью системы Digital Signage в торговых и развлекательных центрах, конференц-залах и переговорных – он может с успехом заменить видеостену из четырех стандартных дисплеев 49”. В России Smart TV Pro EliteBoard TB-98US1 появится уже в сентябре этого года; ожидается, что его розничная цена составит 999990 рублей.