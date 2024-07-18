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Без отрыва от реальности: Creative Outlier Go


18.07.2024 13:43

 

 

Outlier Go – новейшая разработка инженеров Creative Technology. Это звукопроницаемые беспроводные наушники, которые обеспечивают качественное воспроизведение аудио и вместе с тем позволяют слышать окружающие звуки, чтобы не терять связь с реальностью.

 

Creative Outlier Go оснащаются неодимовыми динамиками диаметром 14,2 мм и двумя микрофонами, обеспечивающими возможность общения в любой обстановке. Благодаря возможности регулировать посадку (положение на голове) и мягким силиконовым ушным креплениям в наушниках комфортно даже при длительном ношении. Поддерживается технология Bluetooth 5.4, предусмотрен режим низкой задержки и подключение к двум устройствам одновременно. Защита от влаги – по классу IPX4, запас непрерывной работы аккумулятора – до 26 часов.

 

Управлять наушниками Creative Outlier Go можно голосом, благодаря поддержке голосовых помощников Siri и Google Assistant, или через мобильное приложение Creative App, настроив элементы управления в соответствии со своими предпочтениями. В России наушники Creative Outlier Go появятся в продаже в ближайшее время по цене, эквивалентной 59,99 евро.

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