Без проводов, но с маркетри

30.01.2026 16:03

Бренду Ruark – 40 лет. Молодым потребителям компания известна прежде всего как производитель современных беспроводных аудиосистем и компактных радиоприёмников, выполненных в стиле «ретро». Одно из таких устройств – так называемая медиаконсоль R810 MiE Radiogram. Оригинальная модель, R810, появилась в ассортименте Ruark Audio в 2023 году и стала одним из самых дорогих продуктов бренда.



Обновлённая беспроводная система категории «всё-в-одном» разработана к юбилею компании в рамках проекта «Сделано в Англии» – серии устройств, выпускаемых ограниченными партиями и изготавливаемых вручную с использованием «традиционных технологий». По сути, это премиальные версии базовых Hi-Fi компонентов Ruark. Отличие новой R810 MiE Radiogram от R810 – уникальная отделка, которая появилась благодаря сотрудничеству Ruark с английской ремесленной компанией Storm Furniture из Норфолка. Корпус и гриль консоли – полностью продукт ручного труда; и то, и другое выполнено в технике «маркетри». Покупателям предлагаются два варианта отделки: из древесины ореха (Penta-Chord Walnut) или дуба (Leaf-Line Oak). Всего будет выпущено 100 консолей, по 50 каждого вида.



В остальном это всё тот же R810, с пятью динамиками (двумя шёлкокупольными твитерами 28 мм, парой мидвуферов 100 мм и длинноходным басовиком 200 мм) и встроенным усилителем класса AB мощностью 180 Вт. Устройство поддерживает стриминг по Bluetooth, AirPlay, Google Cast, Spotify Connect, Qobuz Connect и Tidal Connect и воспроизводит аудиофайлы высокого разрешения (до 32 бит / 192 кГц). Есть встроенный MM-фонокорректор для подключения проигрывателя виниловых дисков и вход HDMI eARC для ТВ, а также линейный и оптический входы для других источников сигнала. Цена R810 MiE Radiogram – почти 8955 долларов США (для сравнения, Ruark R810 продаётся за 5000).