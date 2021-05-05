Безмятежность в стиле Sony

05.05.2021 15:54

К 75-летию компании Sony в ассортименте продукции, выпускаемой под этим брендом, появились наушники WH-1000XM4 в новом эксклюзивном цвете Silent White.



С английского на русский это словосочетание маркетологи Sony перевели «безмятежный белый». Что ж, им виднее – хотя речь в первую очередь идёт об отсутствии внешних шумов, которую обеспечивают наушники благодаря системе шумоподавления с новым алгоритмом; с его помощью процессор применяет механизм шумоподавления в реальном времени и в зависимости от обстановки. С частотой 700 раз в секунду процессор анализирует звуки, управляет воспроизведением, блокирует шумы и регулирует работу динамика с учетом различных акустических характеристик. Функция адаптивного управления звуком распознаёт места, которые чаще всего посещает владелец наушников, и определяет, чем он занимается в тот или иной момент (идёт, стоит в очереди, едет в поезде и т.п.). Настройки окружающего звука регулируются в зависимости от обстановки, чтобы создать идеальные условия для прослушивания.



Новый цвет также воплощает концепцию тишины и спокойствия, состояние безмятежности, которую дарят наушники своему владельцу. Производитель утверждает, что краска, которой покрыт корпус устройства, устойчива к образованию пятен, поэтому наушники будут сохранять белизну долгое время. В белый цвет окрашены и все аксессуары, входящие в комплект поставки: прочный компактный чехол и кабели. Наушники Sony WH-1000XM4 в цвете «безмятежный белый» (Silent White) будут выпущены ограниченной партией, поэтому компания-производитель рекомендует оформить на них предзаказ уже сейчас. Сделать это можно в официальном и единственном в России фирменном интернет-магазине Sony.