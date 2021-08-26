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«Безоблачный» умный дом


26.08.2021 11:27

 

 

Samsung представил новую платформу SmartThings Edge. Она даёт новые возможности интеграции устройств Zigbee, Z-Wave и LAN в системы автоматизации «умный дом».

 

Новая экосистема Samsung SmartThings Edge находится не в «облаке», она локальная. Платформа создана для сторонних разработчиков приложений и тех, кто пишет драйверы для устройств, интегрируемых со SmartThings. Пока выпущена только бета-версия. Samsung предлагает разработчикам начать тестирование, создавая собственный пакеты драйверов и предоставляя компании отзывы о работе платформы.

 

SmartThings Edge использует драйверы на основе Lua и API правила Samsung для управления устройствами, подключенными непосредственно к SmartThings Hub. К ним относятся устройства Zigbee, Z-Wave и LAN, а также автоматы, запускаемые с помощью таймеров и других подключенных к концентратору устройств. Samsung обещает дальнейшее расширение платформы, которое будет включать больше протоколов и функций. Поддержка локальных устройств открыта для всех, что упрощает поддержку и интеграцию.

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