«Безоблачный» умный дом

26.08.2021 11:27

Samsung представил новую платформу SmartThings Edge. Она даёт новые возможности интеграции устройств Zigbee, Z-Wave и LAN в системы автоматизации «умный дом».



Новая экосистема Samsung SmartThings Edge находится не в «облаке», она локальная. Платформа создана для сторонних разработчиков приложений и тех, кто пишет драйверы для устройств, интегрируемых со SmartThings. Пока выпущена только бета-версия. Samsung предлагает разработчикам начать тестирование, создавая собственный пакеты драйверов и предоставляя компании отзывы о работе платформы.



SmartThings Edge использует драйверы на основе Lua и API правила Samsung для управления устройствами, подключенными непосредственно к SmartThings Hub. К ним относятся устройства Zigbee, Z-Wave и LAN, а также автоматы, запускаемые с помощью таймеров и других подключенных к концентратору устройств. Samsung обещает дальнейшее расширение платформы, которое будет включать больше протоколов и функций. Поддержка локальных устройств открыта для всех, что упрощает поддержку и интеграцию.