Безопасное жилище с EZVIZ

12.11.2020 15:04

Сфера деятельности компании EZVIZ, основанной в 2013 году – производство систем видеонаблюдения для частных пользования, а также для малого и среднего бизнеса. Компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта: её продукция поддерживает подключение к интернету, удалённое управление и использование облачных хранилищ информации.

Одна из моделей, представленных в ассортименте бренда – видеокамера EZVIZ C6N. Её можно использовать в качестве видеоняни: устройство с широким углом обзора отслеживает любое движение и транслирует изображение на смартфон пользователя. Благодаря функции Smart IR всё, что происходит в помещении, хорошо видно даже ночью.

В числе моделей для уличного видеонаблюдения – камера EZVIZ ezTube: она обеспечивает изображение высокого качества (Full HD), имеет очень широкое поле обзора, исключающее образование «слепых» зон, и снабжена системой световой и звуковой сигнализации. Электронная «начинка» помещена в цельнометаллический корпус с защитой от пыли и влаги. Встроенный микрофон с шумоподавлением позволяет слышать, что происходит снаружи, и отвечать на вызов, сделанный через домофон.

Сегодня, 12 ноября, камеры EZVIZ можно приобрести со скидкой до 50%. Для этого нужно зайти на сайт AliExpress и выбрать одну из следующих моделей: ezTube, C6N, ezCube, C1HC, T31 или C3A. Покупатели, указавшие при покупке промокод EZVIZFANS, получат бонус.