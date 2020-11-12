ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

У Klipsch новый партнёр

Российская компания Simple Distribution стала новым партнёром Klipsch, получив права на продажу и...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Безопасное жилище с EZVIZ


12.11.2020 15:04

 

 

Сфера деятельности компании EZVIZ, основанной в 2013 году – производство систем видеонаблюдения для частных пользования, а также для малого и среднего бизнеса. Компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта: её продукция поддерживает подключение к интернету, удалённое управление и использование облачных хранилищ информации.

 

Одна из моделей, представленных в ассортименте бренда – видеокамера EZVIZ C6N. Её можно использовать в качестве видеоняни: устройство с широким углом обзора отслеживает любое движение и транслирует изображение на смартфон пользователя. Благодаря функции Smart IR всё, что происходит в помещении, хорошо видно даже ночью.

 

В числе моделей для уличного видеонаблюдения – камера EZVIZ ezTube: она обеспечивает изображение высокого качества (Full HD), имеет очень широкое поле обзора, исключающее образование «слепых» зон, и снабжена системой световой и звуковой сигнализации. Электронная «начинка» помещена в цельнометаллический корпус с защитой от пыли и влаги. Встроенный микрофон с шумоподавлением позволяет слышать, что происходит снаружи, и отвечать на вызов, сделанный через домофон.

 

Сегодня, 12 ноября, камеры EZVIZ можно приобрести со скидкой до 50%. Для этого нужно зайти на сайт AliExpress и выбрать одну из следующих моделей: ezTube, C6N, ezCube, C1HC, T31 или C3A. Покупатели, указавшие при покупке промокод EZVIZFANS, получат бонус.

Связанные новости:
 Simple Distribution расширяет ассортимент - 17.06.2020 13:23
 Новые беспроводные кейпады Crestron - 19.12.2019 13:42
 «Яндекс» осваивает инсталляционный бизнес - 18.11.2019 14:38
 Luxul: в помощь инсталлятору - 21.12.2018 15:00
 Legrand купил компанию Netatmo - 28.11.2018 19:15
 ARCHOS Connected Home: «умные» аксессуары для автоматизации дома - 22.01.2015 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007