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Безопасный ЗОЖ с наушниками Creative


28.10.2020 10:38

 

 

Полностью беспроводные наушники Creative Outlier Air Sports v2 – новая версия популярной модели с расширенным функционалом и современными технологическими решениями.

 

Устройство оснащается сенсорными элементами управления, которые позволяют в одно касание включить или выключить воспроизведение, перейти в режим телефонного вызова или активировать голосового помощника Siri или Google Assistant. Наушники предназначены для тех, кто ведёт активный образ и занимается спортом: Creative Outlier Air Sports v2 отличает лёгкий вес (6 г / один наушник), увеличенный срок работы без подзарядки (в среднем 12 часов; зарядка в кейсе обеспечивает ещё 22 часа работы) и защита от влаги и пота (IPX5). Благодаря миниатюрным амбушюрам пользователь слышит окружающие звуки, что повышает безопасность при занятиях спортом, беге, езде на велосипеде.

 

Драйверы – из графена, диаметром 5,6 мм, с частотным диапазоном 20 Гц – 20 кГц. Подключение – по Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC, aptX, AAC. Фирменная технология Super X-Fi Ready обеспечивает высокое качество воспроизведения: производитель утверждает, что его можно сравнить со звучанием высококлассного многоколоночного аудиокомплекта. Пользователь может настроить звук в наушниках сообразно своим предпочтениям, воспользовавшись эквалайзером или имеющимися в приложении SXFI пресетами.

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