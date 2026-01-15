Безукоризненные цвета: TCL X11L

15.01.2026 14:01

Компания TCL на выставке CES 2026 показала новинку – премиальный ТВ X11L SQD-Mini LED, с поддержкой HDR, яркостью до 10000 нит, цветовым охватом 100% BT.2020 и 20000 диммируемых зон. Это весьма громкое заявление, и адресовано оно лидерам рынка, Samsung, LG, Sony и Hisense, с которыми TCL готова бороться за каждого состоятельного покупателя.



Для экранов X11L используются фирменные панели CSOT WHVA 2.0 – с широкими углами обзора, высокой нативной контрастностью и антибликовым покрытием. Новая технология TCL Deep Color System позволяет воспроизводить цвета с очень высокой точностью при любом уровне яркости. Также стоит отметить поддержку Dolby Vision 2.0 Max, наличие четырёх портов HDMI 2.1, возможность стриминга Xbox Game Pass, не требующую наличия игровой консоли, и встроенную аудиосистему Audio by Bang & Olufsen (опционально её можно расширить до беспроводного домашнего кинотеатра Dolby Atmos – используя внешние колонки FlexConnect и беспроводной сабвуфер). В числе интеллектуальных функций, обеспечиваемых Google TV с Gemini – голосовое управление и режим Sleep Sounds.



Усовершенствованная система Halo Control дополнена двадцатью тысячами диммируемых зон – в три раза больше, чем в премиальных фирменных телевизорах QM9K. Заявленная пиковая яркость 10000 нит означает, что эффект засветки сведён к минимуму, а высокая контрастность сохраняется при просмотре как в хорошо освещённом, так и в совсем тёмном помещении. Если заявленные характеристики TCL X11L полностью соответствуют действительности, этот телевизор – пока одна из лучших новинок наступившего года. Производитель уже обнародовал информацию о ценах: X11L с экраном с диагональю 75 дюймов обойдётся в 6999,99 долларов США, 85-дюймовое устройство стоит 7999,99 долларов, за 98-дюймовый дисплей придётся выложить почти 10 тысяч долларов США.