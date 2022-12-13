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Безупречная Эволюция TAD


13.12.2022 00:49

 

 

Evolution Two – новая модель из серии напольных громкоговорителей Evolution, выпускаемой японским производителем профессионального и домашнего High End аудио оборудования компанией TAD.

 

Технологические особенности акустической системы – 25-миллиметровый твитер с бериллиевым куполом и СЧ/НЧ-динамики с диффузорами из материала MACC (Multi-layered Aramid Composite Cone). Аналогичные твитеры используются в моделях E1TX и ME1. Форма купола рассчитана с помощью компьютерного алгоритма HSDOM (Harmonized Synthetic Diaphragm Optimum Method), она позволила расширить диапазон воспроизводимых частот до 60 кГц. Звуковод твитера в виде круглого рупора способствует максимально широкому и равномерному рассеиванию верхних частот. Многослойный композит из арамидных волокон MACC, из которого сделаны диффузоры средне-низкочастотных динамиков Evolution Two – новейшая разработка инженеров TAD. Новая технология, вкупе с использованием гофрированного подвеса, покрытого с внутренней стороны специальным демпфирующим материалом, позволяет добиться чистого мощного звука, без окрашивания и искажений, начиная с 30 Гц. Динамики устанавливаются в корпуса колонок с помощью фирменных креплений Delta.

 

Схема кроссовера с разделением частот по принципу 2,5 полосы разработана таким образом, чтобы разделительные фильтры всех трёх динамиков не оказывали друг на друга негативного воздействия. С этой же целью фильтр басового излучателя располагается в корпусе отдельно от остальных. Небольшой наклон фронтальной панели колонки в сочетании с малой шириной панели сводит к минимуму негативный эффект дифракции и помогает сформировать сфокусированную и объёмную звуковую сцену. В основании корпуса TAD Evolution Two имеется стальная плита толщиной 10 мм; три виброразвязывающих шипа и две дополнительных опоры обеспечивают устойчивость колонки, которая весит 32 кг. С чувствительностью 87 дБ и импедансом 6 Ом громкоговоритель потребляет до 150 Вт мощности. Новинка предназначена для помещений средней площади.

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