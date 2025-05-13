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Безупречность за полмиллиона


13.05.2025 14:43

 

 

Именно столько стоит телевизор с экраном с диагональю 85 дюймов из новой флагманской серии QD-Mini LED телевизоров TCL X11K. За 98-дюймовое устройство придётся отдать на 200 тысяч рублей больше.

 

За эту сумму обещают «искусство в каждом пикселе» и «совершенство в каждой ноте»: технология QD-Mini LED сочетает преимущества QLED и Mini LED и обеспечивает «исключительную яркость, глубокую контрастность и широкую цветовую гамму», а динамики встроенной аудиосистемы Bang & Olufsen – «чистое, насыщенное и объёмное звучание», настраиваемое в реальном времени под настроение и предпочтения слушателя.

 

Основные характеристики новинок: пиковая яркость 6500 нит, нативная частота обновления 144 Гц / 4К, высокая точность регулировки подсветки (до 14112 зон локального затемнения). Реалистичность изображения, без бликов и ореолов, обеспечивают экран CrystGlow HVA, светоизлучающие чипы собственной разработки, суперфокусирующие микролинзы и технология сверхмалого оптического пути (Super Micro-OD). Искусственный интеллект фирменного процессора AiPQ Pro анализирует и оптимизирует каждый кадр в режиме реального времени, улучшая чёткость, контрастность и яркость изображения и избавляя потребителя от необходимости настраивать «картинку» вручную.

 

У телевизоров серии X11K ультратонкие корпуса, а экраны в неактивном режиме превращаются в арт-объекты: на них можно выводить всевозможные изображения, от шедевров мировой живописи до графики и картин, созданных с помощью технологий ИИ.

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