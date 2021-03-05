Безупречный беспроводной звук с Qualcomm

05.03.2021 05:18

Snapdragon Sound – специализированное программное обеспечение, которое анонсировала компания Qualcomm. С его помощью можно значительно улучшить качество звучания беспроводных наушников, колонок и других устройств – так, что оно практически не будет отличаться от звука, получаемого при традиционном проводном подключении.

Qualcomm обещает поддержку 24-битной обработки звука с частотой дискретизации до 96 кГц с низким уровнем задержки. Утверждается также, что новые технологии, объединённые под маркой Snapdragon Sound, позволят улучшить эффективность и качество передачи голосовых данных и снизят задержку беспроводного звука в играх до почти не ощущаемого предела в 89 мс.

На сегодня технологии и компоненты Qualcomm используются в продукции многих известных аудио производителей, таких, как Bose, Jabra, Sennheiser и др. Предполагается, что технологии, входящие в «пакет» Snapdragon Sound, появятся и наушниках, акустических системах, смартфонах и пр. многих других брендов.