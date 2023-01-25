Бизнес в маске

25.01.2023 13:32

С появлением гибридных форм организации труда и активным внедрением компаниями и корпорациями систем видеоконференцсвязи, по-видимому, недалёк тот день, когда мы снова будем видеть вокруг много людей в масках – но уже не медицинских, а звукопоглощающих.



Эти маски могут стать неотъемлемой частью новой бизнес-культуры – культуры людей, добровольно или вынужденно ведущих деловое общение в общественных местах и старающихся причинить минимальные неудобства окружающим (и не позволить последним услышать информацию, которая их не касается). Мы используем наушники, чтобы отсечь внешние звуки и сконцентрироваться на услышанном. Задача звукоизолирующей маски обратная: не дать голосу проникнуть вовне, сохранить тайну разговора и не беспокоить тех, кто рядом.



Подобных разработок появляется всё больше и больше; такое устройство, в частности, недавно представили дизайн-студия PriestmanGoode и стартап Skyted. Прототип показали на прошедшей недавно выставке CES (Consumer Electronics Show). Маска (её вес – 220 г) полностью закрывает нос и рот пользователя и способна понизить уровень шума на 25-40 децибел, поглощая до 80% произносимых звуков. Сетчатая подкладка внутри изготовлена из тех же материалов, которые используют, чтобы заглушить шум двигателей самолёта. Встроенный микрофон обеспечивает чёткость произносимых слов; для передачи звука используется технология, основанная на костной проводимости. Предполагается, что подобные маски будут подключаться (по Bluetooth) к мобильным телефонам и наушникам, а также поддерживать специальное ПО для аудио- и видеоконференцсвязи.



