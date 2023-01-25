ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Бизнес в маске


25.01.2023 13:32

 

 

С появлением гибридных форм организации труда и активным внедрением компаниями и корпорациями систем видеоконференцсвязи, по-видимому, недалёк тот день, когда мы снова будем видеть вокруг много людей в масках – но уже не медицинских, а звукопоглощающих.

 

Эти маски могут стать неотъемлемой частью новой бизнес-культуры – культуры людей, добровольно или вынужденно ведущих деловое общение в общественных местах и старающихся причинить минимальные неудобства окружающим (и не позволить последним услышать информацию, которая их не касается). Мы используем наушники, чтобы отсечь внешние звуки и сконцентрироваться на услышанном. Задача звукоизолирующей маски обратная: не дать голосу проникнуть вовне, сохранить тайну разговора и не беспокоить тех, кто рядом.

 

Подобных разработок появляется всё больше и больше; такое устройство, в частности, недавно представили дизайн-студия PriestmanGoode и стартап Skyted. Прототип показали на прошедшей недавно выставке CES (Consumer Electronics Show). Маска (её вес – 220 г) полностью закрывает нос и рот пользователя и способна понизить уровень шума на 25-40 децибел, поглощая до 80% произносимых звуков. Сетчатая подкладка внутри изготовлена из тех же материалов, которые используют, чтобы заглушить шум двигателей самолёта. Встроенный микрофон обеспечивает чёткость произносимых слов; для передачи звука используется технология, основанная на костной проводимости. Предполагается, что подобные маски будут подключаться (по Bluetooth) к мобильным телефонам и наушникам, а также поддерживать специальное ПО для аудио- и видеоконференцсвязи.

Связанные новости:
 Не пугайтесь, мне просто поговорить - 14.09.2022 08:23
 Дыши и слушай - 04.04.2022 09:45
 Ближайшее будущее или реальность? - 21.01.2022 10:33
 Усилитель… голоса - 13.01.2021 11:23
 Мир после пандемии - 29.06.2020 07:02
 VPI Industries, Wilson Audio… кто следующий? - 03.04.2020 14:09
 Bose Sleepbuds: наушники для сна - 22.06.2018 09:00
 Cinera – персональная гарнитура для домашнего кинотеатра - 20.09.2017 16:21
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007