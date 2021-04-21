Бюджетный High End от Musical Fidelity

21.04.2021 12:46

Компания Musical Fidelity представила новую модель фонокорректора. M3x Vinyl выполнен на дискретных элементах, а базой для создания нового устройства послужила «старшая» модель M6x.



В новом M3x нет операционных усилителей, схема – полностью дискретная. Внутренние элементы разнесены, чтобы снизить помехи – для этого пришлось увеличить размеры корпуса фонокорректора. Высокую точность обеспечивает реализация функции RIAA-коррекции посредством использования пассивных фильтров в отдельных усилительных каскадах. В новой схеме питания задействован тороидальный трансформатор на базе фирменных технологий; в режиме ожидания M3x Vinyl вообще не потребляет электроэнергию. Предусмотрена возможность настройки сопротивления и ёмкости и использование головок разных типов (MM/MC). На задней панели имеются вход и выход на позолоченных RCA-разъёмах. Кнопки управления с индикацией вынесены на переднюю панель. Отделка стандартная: чёрная или «серебро».



Фонокорректор получился относительно недорогим, при этом компания-производитель позиционирует M3x Vinyl как устройство класса High End – несмотря на его стоимость.