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Блестяще! Усилитель Pro-Ject MaiA S2


05.03.2021 07:00

 

 

Pro-Ject MaiA S2 в отделке Chrome – специальная версия интегрального усилителя, отличающаяся от стандартной зеркальным хромированным покрытием всего корпуса. Чтобы подчеркнуть особый статус устройства, компания-производитель комплектует его подарочным деревянным боксом.

 

Помимо отделки, аппараты Pro-Ject MaiA S2 отличаются от стандартных оптимизированной топологией печатной платы. У них имеется три линейных входа, вход для MM или MC-звукоснимателей, пара оптических и коаксиальный входы, а также вход USB. Усилитель способен воспроизводить аудиофайлы высокого разрешения 24 бит / 192 кГц и поддерживает технологию Bluetooth (aptX).

 

Акустические системы подключаются через позолоченные винтовые клеммы. На передней панели усилителя есть выход для наушников. Усилительные модули класса D имеют выходную мощность по 38 Вт (4 Ом). Недавно усилитель Pro-Ject MaiA S2 Chromе появился в продаже и в России.

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