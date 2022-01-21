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Ближайшее будущее или реальность?


21.01.2022 10:33

 

 

В токийской художественной галерее Sai восьмого января открылась выставка Икеучи Хирото (Ikeuchi Hiroto). Экспонаты в стиле киберпанк – фантазии художника, одновременне футуристические и ностальгические, реализованные с помощью деталей всевозможного промышленного оборудования и цифровых гаджетов.

 

Описать увиденное сложно: здесь и пластиковые манекены, одетые в наряды из, казалось бы, хаотически нагромождённых устройств и их частей, и похожие на роботов конструкции неизвестного назначения… Старые наушники, маски и шлемы виртуальной реальности, экзоскелеты, смартфоны и флэш-накопители – в ход пошли все те порождения эпохи высоких технологий, который с каждым днём становится всё больше в жизни любого человека. В центре экспозиции – серия головных уборов, представляющих собой самые невероятные комбинации мелких деталей.

 

Сборные масштабные модели – хобби многих японцев. Икеучи Хирото черпал вдохновение в поп-культуре своего детства, неотъемлемой частью которой стала киносага «Звездные войны», наряду с японской научно-фантастической медиа-франшизой «Зойды» и аниме «Гандам». Как и во всех работах Хирото, устройства, из которых сделаны скульптуры, сохраняют свои первоначальные функции, они полностью работоспособны. Однако использовать их сможет только тот, кто приобретёт скульптуру – эти произведения современного искусства слишком хрупки, чтобы позволить взаимодействовать с ними любому посетителю галереи. Выставка будет экспонироваться до 30 января 2022 года.

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