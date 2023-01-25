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Ближе к звёздам с Pro-Ject Metallica Limited Edition


25.01.2023 18:13

 

 

В ассортименте компании Pro-Ject появилась необычная новинка – проигрыватель виниловых дисков, корпус которого выполнен в форме логотипа группы Metallica.

 

Устройство, получившее название Metallica Limited Edition, выпущено небольшой партией – традиционно для бренда Pro-Ject, который регулярно балует своих поклонников подобным эксклюзивом. «Вкус-зачёркнуто-вид специфический!»: сверкающий алюминий, опорный диск из прозрачного стекла, зеркальная отделка…

 

Из-за необычного дизайна процесс создания проигрывателя был долгим и сложным, зато в настройке и использования новая «вертушка» очень проста. В комплект входит предварительно настроенный картридж Pick it S2 C; хедшелл SME, который крепится на S-образном тонарме, съёмный, поэтому при желании пользователь может самостоятельно заменить картридж. Привод – пассиковый, переключение скоростей (33⅓ или 45 об/мин) осуществляется тумблером, предусмотрена возможность прослушивания старых пластинок (скорость 78 оборотов в минуту). Три регулируемые по высоте металлические ножки обеспечивают устойчивость проигрывателя.

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