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Блок питания для винила Pro-Ject Power Box RS2 Phono


11.04.2023 10:55

 

 

Компания Pro-Ject выпустила новый блок питания для винила Power Box RS2 Phono. Устройство обеспечивает питанием систему, состоящую из проигрывателя виниловых пластинок и фонокорректора.

 

Новинка выполнена в том же дизайне, что и другие компоненты Pro-Ject. Металлический корпус Power Box RS2 Phono – чёрного или серебристого цветов, передняя панель из алюминия. Внутри – линейная схема, мощный тороидальный трансформатор и фильтрующие конденсаторы ёмкостью 10 тысяч мкФ. На выходное гнездо, предназначенное для питания совместимых фонокорректоров, поступает напряжение 2 х 18 В; на второе, для виниловых проигрывателей – 15 В. Система мягкого старта защищает подключаемые устройства от перегрузки сети.

 

А в России появился в продаже новый интегральный усилитель Pro-Ject Stereo Box S3 BT. Компактный усилитель с поддержкой Bluetooth (aptX HD, параметры сигнала 24 бит / 48 кГц) хорошо сочетается со многими моделями полочной акустики. Оснащаемый высокоэффективными усилителями класса D, он развивает мощность до 40 Вт на канал при сопротивлении колонок 4 Ом. Акустические системы подключаются через универсальные винтовые клеммы. Есть два аналоговых входа на разъёмах RCA и регулируемый выход mini-jack 3,5 мм, который можно использовать для подсоединения усилителя мощности и подключения акустики по схеме Bi-amping.

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