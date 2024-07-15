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Blok Stax 2G – элегантный Hi-Fi


15.07.2024 19:47

 

 

Stax 2G – новая коллекция мебели для Hi-Fi компонентов, появившаяся в ассортименте компании Blok. В неё входят модульные стойки для аппаратуры, минималистичные и элегантные.

 

И опоры, и полки разработаны с целью обеспечить оптимальные изоляцию и демпфирование. Искусно скрытые резиновые втулки-заглушки рассчитаны на большой вес. Их можно снять, чтобы заполнить опору стойки акустически инертным материалом, что позволяет увеличить жёсткость конструкции, уменьшить вибрацию и резонансы. Между каждой полкой и опорами, а также в основании опор, расположены силиконовые изоляционные прокладки. Они также сокращают резонансы, «развязывая» полки и опоры. Ножки – особой конструкции, благодаря которой изменить высоту стойки можно быстро и просто. Их можно использовать как с шипами, так и с резиновыми накладками – в зависимости от типа напольного покрытия в помещении, где устанавливается стойка Stax 2G. Производитель гарантирует точное выравнивание всей системы – оборудование будет стоять на горизонтальной поверхности идеально ровно, без перекосов и наклона.

 

Полки выполнены из закалённого стекла или фанеры. Стойки Stax 2G выпускаются в трёх вариантах отделки: полки из чёрного стекла комбинируются с блестящими чёрными опорами, стойка с опорами белого матового цвета поставляется с полками из древесины дуба, а опоры цвета древесины ореха идеально сочетаются с дубовыми же полками, но тёмного цвета. Модели новой серии уже поступили в продажу.

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