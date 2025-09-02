ВХОД НА САЙТ

Bluesound: новые саундбары с поддержкой Dolby Atmos


02.09.2025 12:38

 

 

Компания Bluesound анонсировала расширение ассортимента выпускаемых аудиоустройств серии Pulse. На сайте производителя появились описания двух новых продуктов. Pulse Cinema и Pulse Cinema Mini – беспроводные саундбары со встроенными усилителями, поддержкой Dolby Atmos, мультирумной платформы BluOS и гибкими возможностями установки.

 

«Старшая» модель – звуковая панель конфигурации 3.2.2. Устройство оснащается 16-ю динамиками и не требует использования внешнего ресивера. Мощность системы – 500 Вт: пять твитеров х 38 Вт, пять СЧ-динамиков  х 38 Вт, два басовика х 65 Вт. Есть поддержка HDMI eARC, автоматическое отслеживание положения саундбара для подстройки звучания и три специальных режима для разных сценариев прослушивания: кинотеатральный (Movie), музыкальный (Music) и ночной (Late Night). Саундбар можно крепить к стене или устанавливать на плоскую поверхность; настенный кронштейн входит в комплект поставки.

 

Компактный Pulse Cinema Mini подойдёт для небольших помещений (спальни и пр.). Это 2.1-канальный саундбар небольших размеров со встроенными басовиками, направленными динамиками, излучающими под определённым углом, и виртуализированными высотными звуковыми эффектами. Совокупная мощность – до 280 Вт; коммутация: HDMI eARC, оптический и аналоговый RCA входы, выход для сабвуфера.

 

Обе новинки поддерживают Hi-Res Audio и MQA, полностью совместимы с мультирумными системами BluOS, могут без проводов подключаться к другим фирменным решениям этой же серии (Pulse M, Pulse Flex и Sub+), управляются через фирменное мобильное приложение.

