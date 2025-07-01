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Bluesound Powernode: есть то, чего нет у других


01.07.2025 00:07

 

 

Новый стриминговый усилитель Bluesound Powernode обладает уникальными возможностями: благодаря технологии DirectDigital (а не HybridDigital) он может работать как в двухканальном стереорежиме (100 Вт/канал), так и в трёхканальном (80 Вт/канал), что обеспечивает поддержку не только левого и правого каналов в домашней кинотеатральной системе, но и –  при подключении к ТВ через eARC – центрального канала.

 

Таким образом, исчезает потребность в отдельном AV-ресивере. Кроме того, к стримеру-усилителю можно подключить беспроводные колонки Bluesound Pulse и фирменный Pulse Sub+, получив полноценную систему окружающего звучания конфигурации 5.1. Как и другие продукты Bluesound, Powernode поддерживает стриминговую мультирум-платформу BluOS, а значит, и пару десятков стриминговых сервисов, таких, как TIDAL, Qobuz, Spotify, Amazon Music и Deezer, хай-резы вплоть до 24 бит /192 кГц и воспроизведение MQA и DSD256. Управление усилителем осуществляется посредством приложения BluOS Controller (доступно для iOS, Android, macOS и Windows).

 

Цвет корпуса: чёрный или белый. Имеющиеся в дополнение к HDMI eARC варианты подключения: аудиовход USB-C, оптический и аналоговый входы, aptX Adaptive Bluetooth и 63-миллиметровый выход для наушников. Производитель начнёт принимать предзаказы на новинку 12 августа, начало продаж – 10 сентября.

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