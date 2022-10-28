Bluesound Pulse M: беспроводной мультирум и звук 360º

28.10.2022 13:07

Компания Bluesound выпустила беспроводную мультирум-колонку с поддержкой файлов высокого разрешения и аудиоформата MQA.



Новый громкоговоритель Bluesound Pulse M оснащается встроенным «умным» DSP-усилителем мощностью 80 Вт. Динамики установлены по схеме Omni-Hybrid: 5,25-дюймовый басовик направлен вверх, два 19-миллиметровых твитера излучают звуковые волны под углом 45 градусов. «Акустический рефлектор», установленный над вуфером, рассеивает нежелательные звуковые артефакты и обеспечивает 360-градусную звуковую сцену. Колонка совсем небольшая, высотой всего 20 см; место для неё найдётся в любой малогабаритной квартире. Покупатели могут дополнительно приобрести настенное крепление или стойку для напольной установки громкоговорителя. Bluesound Pulse M поддерживает более 20 музыкальных сервисов; управление осуществляется через мобильное приложение BluOS Controller или сенсорные элементы управления, а также голосом (Siri, Alexa и Google Assistant). Поддерживается подключение по Wi-Fi, Gigabit Ethernet, aptX HD Bluetooth, Apple AirPlay 2. Гриль – из акустически прозрачной ткани. Варианты отделки: белый или чёрный.



Две акустические системы Bluesound Pulse M могут быть объединены в стереопару. Можно использовать эти колонки в качестве тыловых surround-каналов вместе с саундбаром Bluesound Pulse Soundbar+ с поддержкой Dolby Atmos. Добавьте в комплект фирменный сабвуфер Pulse Sub+ и усилитель с функцией стриминга Powernode, и вы получите полноценную беспроводную систему окружающего звучания.