ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Bluesound Pulse M: беспроводной мультирум и звук 360º


28.10.2022 13:07

 

 

Компания Bluesound выпустила беспроводную мультирум-колонку с поддержкой файлов высокого разрешения и аудиоформата MQA.

 

Новый громкоговоритель Bluesound Pulse M оснащается встроенным «умным» DSP-усилителем мощностью 80 Вт. Динамики установлены по схеме Omni-Hybrid: 5,25-дюймовый басовик направлен вверх, два 19-миллиметровых твитера излучают звуковые волны под углом 45 градусов. «Акустический рефлектор», установленный над вуфером, рассеивает нежелательные звуковые артефакты и обеспечивает 360-градусную звуковую сцену. Колонка совсем небольшая, высотой всего 20 см; место для неё найдётся в любой малогабаритной квартире. Покупатели могут дополнительно приобрести настенное крепление или стойку для напольной установки громкоговорителя. Bluesound Pulse M поддерживает более 20 музыкальных сервисов; управление осуществляется через мобильное приложение BluOS Controller или сенсорные элементы управления, а также голосом (Siri, Alexa и Google Assistant). Поддерживается подключение по Wi-Fi, Gigabit Ethernet, aptX HD Bluetooth, Apple AirPlay 2. Гриль – из акустически прозрачной ткани. Варианты отделки: белый или чёрный.

 

Две акустические системы Bluesound Pulse M могут быть объединены в стереопару. Можно использовать эти колонки в качестве тыловых surround-каналов вместе с саундбаром Bluesound Pulse Soundbar+ с поддержкой Dolby Atmos. Добавьте в комплект фирменный сабвуфер Pulse Sub+ и усилитель с функцией стриминга Powernode, и вы получите полноценную беспроводную систему окружающего звучания.

Связанные новости:
 Будущее аудио отрасли по версии Harman Luxury Audio - 05.10.2022 13:12
 Fresh Hi-Fi&Vinyl Show: CI Group снова в деле - 06.09.2022 01:07
 Миниатюризация KEF: версия 2 - 15.06.2022 13:05
 CI Group: побалует ваш слух… - 31.05.2022 02:00
 Bluesound Pulse Soundbar+: теперь с Dolby Atmos - 19.11.2021 10:22
 NAD Masters M10 V2: «просто добавь АС» - 16.08.2021 13:45
 Музыкальный стример Monitor Audio IMS-4 - 28.05.2020 14:20
 MQA — доступен на Bluesound - 21.05.2016 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007