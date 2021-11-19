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Bluesound Pulse Soundbar+: теперь с Dolby Atmos


19.11.2021 10:22

 

 

Компания Bluesound обновила Pulse Soundbar+: добавлены новые аудио настройки для получения реалистичного кинотеатрального звука и поддержка формата Dolby Atmos.

 

В отличие от большинства других саундбаров с поддержкой Dolby Atmos, в обновлённом Pulse Soundbar+ пользователям доступны четыре виртуальных профиля: Movie («Кино»), Music («Музыка»), Late Night («Ночь») и Off («Выкл.»). Любой аудиоконтент, от двух- до семиканального, можно оптимизировать, чтобы получить более обширную звуковую сцену. Благодаря кастомному четырёхядерному процессору ARM Cortex A53 саундбар обрабатывает аудиосигнал в восемь раз быстрее, чем любые устройства на базе архитектуры Bluesound предыдущих поколений.

 

На передней панели появились сенсорные элементы управления, с помощью которых можно просто и быстро начать воспроизведение, поставить трек на паузу, изменить уровень громкости. Разумеется, поддерживается беспроводная мультирум-технология BluOS. Возможности управления включают голосовые команды – поддерживаются ассистенты Google, Amazon и Apple; саундбар совместим со сторонними системами автоматизации, в том числе Lutron, Crestron, RTI, Elan и пр.

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