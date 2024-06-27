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Bluesound с поддержкой Dirac Live


27.06.2024 20:10

 

 

Dirac и Bluesound заключили партнёрское соглашение, в соответствии с которым система акустической коррекции помещения Dirac Live будет интегрироваться в избранные устройства Bluesound.

 

Две компании приняли решение о коллаборации в связи с новыми потребительскими трендами и ростом популярности мультирум-систем. В наши дни музыку принято слушать везде – в гостиной, в ванной, на кухне, в спальне и т.д.; изменились и интерьеры – стали популярны квартиры-студии, апартаменты, представляющие собой единое пространство, без стен и перегородок. В таких условиях добиться хорошего звука бывает довольно сложно, и потребность в аудиоустройствах, способных автоматически оптимизировать звучание, корректируя его в соответствии с особенностями акустики помещения, растёт с каждым днём.

 

Предполагается, что новые устройства разработки Bluesound, ещё не представленные на рынке, будут поддерживать технологию Dirac Live после приобретения потребителем соответствующей лицензии на официальном веб-сайте Dirac. В настоящее время компании изучают возможность поддержки этой функции и теми компонентами Bluesound, которые выпускаются в настоящее время.

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