Bluetooth-аудиопередатчик Creative BT-W4

09.06.2022 10:49

Creative BT-W4 – новейший аудиопередатчик Bluetooth, который, благодаря адаптивному кодеку aptX, может отслеживать качество соединения и тип контента и оптимально адаптирует битрейт для радиочастотной среды пользователя.



BT-W4 – универсальный многозадачный передатчик, который обеспечивает звук высокого разрешения (24 бит / 48 кГц) и даёт преимущество перед другими пользователями даже в современных радиочастотных средах, которые становятся все более загромождёнными. Одним нажатием кнопки BT-W4 можно переключать между четырьмя устройствами (при подключении к приложению Creative – удалённо). Владелец передатчика может настроить его по своему вкусу с помощью различных функций персонализации.



В комплект поставки входит аналоговый подключаемый микрофон; его производитель рекомендует использовать с игровыми консолями. При подключении к беспроводной гарнитуре можно активировать режим Hands-Free. Creative BT-W4 совместим с ПК, Mac, Nintendo Switch, PS4 и PS5.



