Bluetooth-колонка Astell&Kern

08.11.2021 11:10

Bluetooth-колонка Acro BE100 – новая разработка инженеров компании Astell&Kern. Устройство поддерживает 24-битные кодеки aptX HD (48 кГц) и LDAC (96 кГц).

Как правило, в таких колонках используется ЦАП Bluetooth-чипа, однако у BE100 имеется собственный отдельный цифро-аналоговый преобразователь; конструкторы использовали наработки, отлично зарекомендовавшие себя в фирменных портативных плеерах. Динамики – четырёхдюймовый кевларовый вуфер и пара 1,5-дюймовых твитеров с шёлковым куполом. На задней панели расположен порт фазоинтвертора. Мощность встроенного усилителя (Class D) – 55 Вт. 3,5-миллиметровый входной разъём (AUX) позволяет подключить к колонке аудиоплеер.

Громкоговоритель выпускается в двух цветах – белом или чёрном, комплектуется металлическим грилем, отделан искусственной кожей. Громкость регулируется большой кнопкой, расположенной на верхней панели колонки. Габариты устройства 261х164х171 мм, вес 3,2 кг.