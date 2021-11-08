ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Bluetooth-колонка Astell&Kern


08.11.2021 11:10

 

 

Bluetooth-колонка Acro BE100 – новая разработка инженеров компании Astell&Kern. Устройство поддерживает 24-битные кодеки aptX HD (48 кГц) и LDAC (96 кГц).

 

Как правило, в таких колонках используется ЦАП Bluetooth-чипа, однако у BE100 имеется собственный отдельный цифро-аналоговый преобразователь; конструкторы использовали наработки, отлично зарекомендовавшие себя в фирменных портативных плеерах. Динамики – четырёхдюймовый кевларовый вуфер и пара 1,5-дюймовых твитеров с шёлковым куполом. На задней панели расположен порт фазоинтвертора. Мощность встроенного усилителя (Class D) – 55 Вт. 3,5-миллиметровый входной разъём (AUX) позволяет подключить к колонке аудиоплеер.

 

Громкоговоритель выпускается в двух цветах – белом или чёрном, комплектуется металлическим грилем, отделан искусственной кожей. Громкость регулируется большой кнопкой, расположенной на верхней панели колонки. Габариты устройства 261х164х171 мм, вес 3,2 кг.

Связанные новости:
 Astell&Kern для начинающих - 26.10.2021 09:27
 A & ultima SP2000T: три усилителя, четыре ЦАПа - 13.08.2021 12:51
 Наушники Astell&Kern AK T9iE - 30.12.2019 13:13
 Аудио плеер за четверть миллиона - 10.10.2019 13:47
 Плеер Astell&Kern SP1000M - 30.10.2018 16:15
 Astell&Kern: серия A&future - 03.07.2018 17:00
 Наушники Billie Jean от Astell&Kern - 04.06.2018 16:37
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007