Blustream: распределение сигнала USB3

26.06.2024 23:04

Компания Blustream выпустила два новых фирменных коммутатора сигнала USB3.

Одна из новинок – UEX3C-KIT, USB-экстендер с технологией HDBaseT, позволяющий увеличить расстояние, на которое передаются сигналы USB 3.2 Gen1 по CAT-кабелю, до 100 метров. Новинка позволяет подключать до двух USB-устройств к одному USB-хосту; пропускная способность – до 5 Гбит/с. UEX3C-KIT совместим с устройствами USB 2.0 и 1.1 и обеспечивает двунаправленное питание по кабелю (PoC).

Вторая разработка – SW12USB, коммутатор (свитчер) USB 3.2 Gen2 10 Гбит, поддерживающий до четырёх USB-устройств, которые можно переключить на два хост-соединения USB-C. Свитчер поддерживает автоматическое переключение между хост-устройствами, а также ручное управление с помощью кнопок на передней панели, веб-интерфейса, TCP/IP или RS-232.



