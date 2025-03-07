B&O Beogram 4000с: возвращение легенды

07.03.2025 20:33

Датская компания Bang & Olufsen и французская Saint Laurent, неоднократно сотрудничавшие ранее, вновь объединили усилия, чтобы возродить легендарный проигрыватель виниловых дисков, выпускавшийся более 50 лет назад.



Ранее дизайнеры модного французского бренда помогали своим коллегам из Дании создавать новый облик наушников и беспроводных акустических систем B&O. На этот раз речь идёт о классике винила – «вертушке» Bang & Olufsen Beogram 4000 в лимитированной версии Saint Laurent Rive Droite Edition. Оригинальное устройство впервые появилось в продаже в 1972 году; это был первый виниловый проигрыватель, оснащённый тангенциальным тонармом B&O, полностью автоматическим.



Важно отметить, что плод сотрудничества Bang & Olufsen и Saint Laurent, Beogram 4000c, не является новой разработкой: это винтажные «Београмы», которые подвергли глобальному апгрейду с тем, чтобы сделать из них технологически современные аудиокомпоненты. Переделки коснулись всего десяти проигрывателей, что превращает их в поистине уникальные устройства. Внешне «вертушки» почти не изменились: дизайнеры добавили несколько деревянных и металлических элементов, полностью сохранив стиль 1970-х годов. Каждому проигрывателю присвоен уникальный номер.



Bang & Olufsen Beogram 4000с Saint Laurent Rive Droite Edition – проигрыватель с ременным приводом; поддерживаемая скорость вращения диска: 33⅓ и 45 оборотов в минуту. Принципиальное отличие от исторических устройств – другая головка звукоснимателя, а также наличие встроенного предусилителя. Для защиты уникальных Beogram 4000с от возможных повреждений при доставке изготовлены ящики из древесины кордии (зирикоте) – она же используется в декоре самих проигрывателей. Цена вернувшейся легенды – 35 тысяч долларов США.



