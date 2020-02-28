B&O скоро выпустит новые наушники. Или нет.

28.02.2020 07:00

В сети появились публикации, сообщающие о том, что Bang & Olufsen в скором времени выпустит новую модель накладных наушников Beoplay H95. Источником информации является заявка, поданная B & O в Федеральную комиссию по связи США (FCC).



На чертежах, приложенных к заявке, изображены наушников с овальными чашками. Это может означать, что в Bang & Olufsen решили изменить форм-фактор выпускаемых наушников, или не означать ровным счётом ничего – заявки, поданные в FCC, далеко не всегда являются официальным подтверждением планов производителей по выпуску новой продукции.



Также известно, что наушники беспроводные. Прочие данные – информация о драйверах, технические характеристики – отсутствуют, так что можно только догадываться, что в действительности будет представлять собой новинка от Bang & Olufsen – если она вообще когда-нибудь увидит свет.