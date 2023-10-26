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«Большая» картинка Vankyo Vista T4


26.10.2023 20:27

 

 

И снова о проекторах, на этот раз – об ультракороткофокусной модели производства китайской компании Vankyo. Vista T4, «лазерный телевизор» (Laser TV) с разрешением 4K, обеспечивает «изображение кинематографического качества, яркое, контрастное, с точной передачей цветов».

 

Устройство с технологией ALDP 4.0 оснащается тремя лазерными источниками цвета (отдельно для отображения красного, зелёного и синего цветов). Световой поток 2100 ANSI люмен; контрастность 3000:1; цветовой охват 107% BT.2020; есть поддержка HDR10+. Срок службы источника света – до 20 тысяч часов. Проекционный механизм Texas Instruments XPR с пиксельным сдвигом имеет проекционное отношение 0,233:1. Vista T4 может проецировать 4K UHD изображение диагональю 100 дюймов при расстоянии до экрана 7,2 дюйма. Максимальный «размах» – 150 дюймов при расстоянии между проектором и экраном 16,7 дюйма.

 

Проектор Vankyo Vista T4В поставляется с приставкой Fire/Roku 4K, поддерживает подключение по Wi-Fi (двухдиапазонный), Ethernet LAN и Bluetooth 5.0. Имеются три порта HDMI (один с ARC), USB и аналоговые и цифровые аудиовыходы. Мощность встроенной аудиосистемы Dolby Audio – 60 Вт.  


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