«Большая» картинка Vankyo Vista T4

26.10.2023 20:27

И снова о проекторах, на этот раз – об ультракороткофокусной модели производства китайской компании Vankyo. Vista T4, «лазерный телевизор» (Laser TV) с разрешением 4K, обеспечивает «изображение кинематографического качества, яркое, контрастное, с точной передачей цветов».



Устройство с технологией ALDP 4.0 оснащается тремя лазерными источниками цвета (отдельно для отображения красного, зелёного и синего цветов). Световой поток 2100 ANSI люмен; контрастность 3000:1; цветовой охват 107% BT.2020; есть поддержка HDR10+. Срок службы источника света – до 20 тысяч часов. Проекционный механизм Texas Instruments XPR с пиксельным сдвигом имеет проекционное отношение 0,233:1. Vista T4 может проецировать 4K UHD изображение диагональю 100 дюймов при расстоянии до экрана 7,2 дюйма. Максимальный «размах» – 150 дюймов при расстоянии между проектором и экраном 16,7 дюйма.



Проектор Vankyo Vista T4В поставляется с приставкой Fire/Roku 4K, поддерживает подключение по Wi-Fi (двухдиапазонный), Ethernet LAN и Bluetooth 5.0. Имеются три порта HDMI (один с ARC), USB и аналоговые и цифровые аудиовыходы. Мощность встроенной аудиосистемы Dolby Audio – 60 Вт.





