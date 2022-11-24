Больше баса с Creative Pebble Pro

24.11.2022 09:24

Creative Pebble Pro – не просто компактные динамики, но и аксессуар для оформления рабочего места. Акустическая USB-система имеет RGB-подсветку, встроенную в нижнюю часть каждого динамика и выполняющую декоративную функцию. Предусмотрены три световых эффекта: цикл, пульсация или соло.



Pebble Pro оснащаются полнодиапазонными драйверами и цифровым усилителям со встроенной обработкой звука – вместо использовавшегося в предыдущих моделях аналогового. Колонки Pebble Pro отличаются более чистым звучанием, а их бас в 3,5 раза мощнее, чем у модели предудыщего поколения Pebble V3 – благодаря фирменной технологии BassFlex с расширенным диапазоном низких частот и более глубоким басом на всех уровнях громкости. Ещё одна технология, Clear Dialog, усиливает голоса, делая их более естественными и понятными. Выходная акустическая мощность Pebble Pro – 30 Вт RMS и 60 Вт в пиковом режиме при подключении к адаптеру на 30 Вт. Работая без адаптера, только от USB, Pebble Pro обеспечивает до 10 Вт RMS и 20 Вт пиковой мощности.



Возможности подключения динамиков: Bluetooth 5.3, вход AUX 3,5 мм, порт USB-C для потоковой передачи аудио и питания. Есть порты для наушников и микрофона. Длина кабеля, соединяющего оба динамика – 1,8 м; длина кабеля USB-C для подключения к компьютеру – 1, 5 м.



