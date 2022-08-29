Больше гибридов, хороших и разных!

29.08.2022 13:03

Новое гибридное устройство для домашнего применения, объединяющее несколько функций, придумали в Китае. Речь об «умном» видеопроекторе, который одновременно может использоваться как потолочный источник рассеянного света и беспроводная Bluetooth-колонка.



Создавшая его компания называется XGIMI. В сентябре XGIMI собирается представить европейским потребителям свою новую разработку Magic Lamp («Волшебная Лампа») – Full HD проектор со встроенной аудиосистемой и возможностью стриминга. Он крепится к потолку и одновременно с выполнением своей основной функции ещё и освещает комнату. Под матовым колпаком находятся 176 источников света Lumileds; используя мобильное приложение, можно менять их яркость и цветовую температуру. Собственно проекторная часть представляет собой DLP-устройство с 0,33-дюймовым DMD чипом. Световой поток – 1200 ANSI люмен, разрешение Full HD (1920 x 1080), максимальный размер проецируемого изображения составляет 120 дюймов по диагонали при размещении проектора на расстоянии 1,86 м от стены, на которой отображается «картинка»; последнюю можно поднять повыше или опустить на комфортную для просмотра высоту (угол наклона – 32 градуса).



Magic Lamp имеет встроенную память объёмом 32 Гб, оснащается двумя динамиками мощностью 8 Вт каждый и 12-ваттным сабвуфером Harman Kardon, поддерживает иммерсивные аудиоформаты Dolby Audio и DTS Virtual X. Есть порт USB 2.0 и поддержка Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.1. Устройство можно использовать в качестве будильника, а управлять всеми его разнообразными функциями – с помощью цифрового голосового ассистента.



