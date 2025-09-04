Больше интеллекта: PTZ-камера Lumens VC-TR41

04.09.2025 11:47

PTZ-камера VC-TR41 – новинка модельного ряда Lumens. Интеллектуальная VC-TR41 обладает расширенными способностями по сравнению с моделью предыдущего поколения VC-TR40: точность распознавания людей и плавный трекинг движения дополнены возможностью отправки медиаконтента и автоматизацией аудиовидеопроизводства полного цикла.



VC-TR41 – поворотная HD-камера с 20-кратным зумом и интерфейсами IP, HDMI, SDI и USB для передачи AV-сигнала и управления. Она имеет сертификацию Zoom и совместима с многокамерной системой голосового трекинга CamConnect. Одно из главных новшеств – режим Intelligent Director, благодаря которому камера поддерживает автоматизированное видеопроизводство. При подключении к четырёхканальному медиапроцессору Lumens LC300 камера VC-TR41 может работать в режимах отслеживания докладчика или аудитории. В первом случае она удерживает в кадре выступающего, даже когда он переходит с места на место; во втором – фокусируется на зрителе, вставшем и вступившем во взаимодействие с докладчиком, при этом медиапроцессор автоматически переключается на запись и вывод изображения этого зрителя.



Совместное использование камеры VC-TR41 и процессора LC300 обеспечивает возможность высококачественного многоканального аудиовизуального производства, с креативными эффектами, графикой и наложениями, без привлечения профессиональной съёмочной группы. Тандем камеры и процессора поддерживает прямые эфиры, просмотр по запросу и безопасное архивирование медиаматериалов, легко интегрируется с системами управления видеоконтентом Panopto и Kaltura и ведущими платформами доставки видео. На устройства обеих моделей, как и на всю продукцию Lumens в стандартной комплектации, производитель даёт пятилетнюю гарантию.