ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Больше интеллекта: PTZ-камера Lumens VC-TR41


04.09.2025 11:47

 

 

PTZ-камера VC-TR41 – новинка модельного ряда Lumens. Интеллектуальная VC-TR41 обладает расширенными способностями по сравнению с моделью предыдущего поколения VC-TR40: точность распознавания людей и плавный трекинг движения дополнены возможностью отправки медиаконтента и автоматизацией аудиовидеопроизводства полного цикла.

 

VC-TR41 – поворотная HD-камера с 20-кратным зумом и интерфейсами IP, HDMI, SDI и USB для передачи AV-сигнала и управления. Она имеет сертификацию Zoom и совместима с многокамерной системой голосового трекинга CamConnect. Одно из главных новшеств – режим Intelligent Director, благодаря которому камера поддерживает автоматизированное видеопроизводство. При подключении к четырёхканальному медиапроцессору Lumens LC300 камера VC-TR41 может работать в режимах отслеживания докладчика или аудитории. В первом случае она удерживает в кадре выступающего, даже когда он переходит с места на место; во втором – фокусируется на зрителе, вставшем и вступившем во взаимодействие с докладчиком, при этом медиапроцессор автоматически переключается на запись и вывод изображения этого зрителя.

 

Совместное использование камеры VC-TR41 и процессора LC300 обеспечивает возможность высококачественного многоканального аудиовизуального производства, с креативными эффектами, графикой и наложениями, без привлечения профессиональной съёмочной группы. Тандем камеры и процессора поддерживает прямые эфиры, просмотр по запросу и безопасное архивирование медиаматериалов, легко интегрируется с системами управления видеоконтентом Panopto и Kaltura и ведущими платформами доставки видео. На устройства обеих моделей, как и на всю продукцию Lumens в стандартной комплектации, производитель даёт пятилетнюю гарантию.

Связанные новости:
 Видео в образовании: мобильный формат - 07.08.2025 16:53
 Тренды ближайшего десятилетия - 10.07.2025 22:14
 Lumens: автоматическая многоугольная съёмка без оператора  - 06.06.2025 01:20
 Lumens: ВКС с полной поддержкой Dante  - 06.05.2025 14:56
 Медиапроцессор Lumens LC300S: 4K-запись по 12G-SDI  - 21.03.2025 13:48
 Lumens VC-TR61: новые возможности слежения за спикером  - 25.02.2025 21:14
 PTZ-камеры Lumens: обновление до NDI HX3  - 17.07.2024 14:00
 4K PTZ-камеры Lumens: больше возможностей  - 04.06.2024 16:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007