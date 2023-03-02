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Больше яркости: телевизоры Sony 2023


02.03.2023 11:54

 

 

Компания Sony представила новые модели фирменных телевизоров, которые появятся в продаже в 2023 году. Среди них флагманский A95L QD-OLED с технологией Acoustic Surface Audio+, который, как сообщается в пресс-релизе, на 200% ярче, чем модель предыдущего поколения A95K, а также жидкокристаллический X95L с подсветкой Mini LED.

 

Характеристики A95L QD-OLED не раскрываются, как и технологии, благодаря которым компании-производителю удалось добиться столь значительного увеличения пиковой яркости (предполагается, что она составит 2000+). Помимо 55- и 65-дюймовых версий, A95L также будет выпускаться с экраном с диагональю 77 дюймов. A95L – единственный телевизор в линейке Sony 2023 года, который комплектуется камерой Bravia CAM (во всех остальных моделях это дополнительная опция); благодаря ей у телевизора появляется несколько «интеллектуальных» функций, таких, как поддержка видеовызовов, автоматическое энергосбережение и оптимизация изображения и звука в зависимости от того, где по отношению к телевизору находится зритель/слушатель. Подставку, которой комплектовался A95K, заменили ножками.

 

Новый X95L тоже стал ярче, чем его предшественник X95K: прирост яркости составляет до 30%; впрочем, конкретики нет и здесь. Визуально «картинка» резче, детальнее и контрастнее. Размеры экрана (диагональ): 65, 75 и 85 дюймов. Реализация фирменной технологии «вибрирующей поверхности» Acoustic Surface Audio+ в случае с ЖК-панелями невозможна. Вместо неё инженеры Sony оснастили ТВ системой Frame Tweeters (такая же используется в модели Z9K 8K): пьезоэлектрические динамики, установленные по периметру, передают звуковые колебания на рамку телевизора, превращая её в источник звука. Из геймерских функций стоит упомянуть поддержку 4K/120 Гц, VRR и ALLM.

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