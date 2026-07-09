Больше люкса: Focal Scala Utopia Evo M

09.07.2026 13:18

Очередная новинка Focal – акустические системы премиального уровня Scala Utopia Evo M.



Колонки пополнили аудиофильскую линейку Utopia. Фирменная акустическая платформа Scala Utopia Evo доработана и осовременена. В числе прочих усовершенствований – твитер новой конструкции PRISM, уже опробованный и доказавший свою эффективность в модели Diva Alta Utopia, а также среднечастотный драйвер W, «позаимствованный» у студийных мониторов из линейки Utopia Main. Доработан и басовый динамик W – он обеспечивает бОльшую глубину баса. Использование фирменного подвеса TMD позволяет уменьшить искажения и улучшить управляемость динамика



Более тонкая настройка звучания АС доступна благодаря технологии кроссовера Focal OPC+; она позволяет точнее регулировать низкие и высокие частоты, адаптируя звук к особенностям помещения, где установлены колонки. Технологии Gamma и Focus Time улучшают синхронизацию и общую согласованность звучания. Напольные акустические системы Focal Scala Utopia Evo M выпускаются в пяти вариантах отделки, в том числе с лаковым покрытием и панелями из натурального дерева.