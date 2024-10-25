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Больше места – больше колонок Fyne Audio


25.10.2024 11:16

 

 

Шотландская компания-производитель акустических систем Fyne Audio открыла в Глазго новый производственный комплекс. Он позволит увеличить объёмы выпуска фирменной продукции в два раза.

 

Теперь все работники Fyne Audio будут находиться под одной крышей: в новом здании достаточно места для инженеров и конструкторов, сборочных цехов, исследовательских и тестовых лабораторий. Общая площадь нового комплекса составляет почти 4650 кв.м., из них более 1850 кв.м занимают конструкторское бюро и собственно производственные помещения; учтены и перспективы дальнейшего роста.

 

Как сообщают представители компании, благодаря расширению производственных мощностей сроки выпуска и доставки фирменных акустических систем будут значительно сокращены. Планируется внедрение новых современных технологий, например установка 400 солнечных батарей для выработки электричества.

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